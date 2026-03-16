敗退直後から一部選手のSNSに心無い声アスリートへの誹謗中傷は近年社会問題化ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。6大会目で初めて4強に辿りつけず、屈辱の敗退。一部の選手に誹謗中傷が相次ぎ、物議を醸している。死力を尽くし、戦い抜いた侍ジャパン。井端監督は「短期でのチーム作