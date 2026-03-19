日本ハムの新庄剛志監督が、WBCに出場した伊藤大海を予定通り2026年３月27日の開幕投手に起用すると明言したことがメディアで報じられ、大きな反響を呼んでいる。韓国戦、ベネズエラ戦ともにホームラン被弾伊藤は救援登板したWBC1次ラウンド・韓国戦で2ランを被弾すると、準々決勝・ベネズエラ戦でも1点リードの6回に逆転3ランを被弾。SNS上で誹謗中傷を受けるなど、精神的なダメージが心配されていた。日本ハムOBは「新庄監督の親