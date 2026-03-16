侍ジャパン国内組選手がチャーター便で帰国野球日本代表「侍ジャパン」は16日、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会始まって以来初めて4強入りを逃した。現地で準々決勝が終わったのは15日の午前0時過ぎ。球場を離れて約10時間後にはチャーター機が日本へ向けて出発した。およそ14時間半のフライトの後、5日ぶ