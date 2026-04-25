2013年当時の統一球。NPBが前年までの「飛ばないボール」から無断で「飛ぶボール」に仕様変更して大問題に発展今季のプロ野球に"異変"が起きている。現場の監督や選手が「ボールの感覚が違う」と口をそろえ、開幕直後からホームランも急増中。開幕15試合で27本塁打を量産する日本ハム打線は、"史上最強打線"に匹敵するとの声もあるが、果たして......。※成績はすべて4月14日時点。【写真】259本塁打というプロ野球記録を打ち立て