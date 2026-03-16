ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・伊藤大海投手（日本ハム、28）へのSNSでの誹謗中傷投稿を巡り、野球ファンから怒りの声が上がっている。「誰がなんと言おうと伊藤大海は日本のエース」WBC準々決勝が2026年3月15日に行われ、日本はベネズエラに5−8で敗れ、準決勝進出を逃した。伊藤は、1点リードの6回に4番手として登板。今大会、1次ラウンドの韓国戦（7日）以来、2度目のマウンドとなった。先頭のエセキエル