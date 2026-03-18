プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2026年3月18日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・伊藤大海投手（日本ハム、28）への誹謗中傷について、「何を言ってんねん」と怒りを示した。日本プロ野球選手会は「誹謗中傷を多数確認」 WBC準々決勝が、15日に米フロリダ州マイアミで行われ、1次ラウンド・プールC1位の日本代表が、プールD2位ベネズエラ代表に5−8で敗れた