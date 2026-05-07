昨季の沢村賞・伊藤から4号ソロを放った■日本ハム 12ー2 楽天（6日・楽天モバイル最強パーク）驚異の成長曲線を描いている。楽天の平良竜哉内野手が6日、本拠地で行われた日本ハム戦に「1番・左翼」で先発出場すると、左翼テラス席へと運ぶ4号ソロを放った。3試合連続となる一発に「新主砲爆誕やな」「この人何者ですか……」とファンからは驚きの声があがった。3回2死の場面だった。相手先発の伊藤大海投手が投じた一球を強