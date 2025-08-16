戦線復帰したばかりのマンシー、脇腹痛め再び離脱へ

米大リーグ・ドジャースは、マックス・マンシー内野手が再び負傷者リスト（IL）入りすることを発表した。7月上旬から約1か月戦線離脱し、4日（日本時間5日）に戻ってきたばかりで、日本のファンからも「いないのキツい」「デリケートな部分で厄介」と嘆きの声が上がっている。

ドジャース公式メディア「ドジャー・インサイダー」Xは15日（同16日）のパドレス戦を前に「デーブ・ロバーツ（監督）は、マックス・マンシーは右腹斜筋グレード1の肉離れだと話した。彼はILリスト入りする。昨季ほどの重症ではないものの、IL入りは10日以上になると見込んでいる」と伝えた。「誰もこれがシーズン終了になるとは思っていない」としているが、ネット上の日本人ファンからは嘆きの声が止まらない。

「マンシー早く戻ってきて」

「脇腹はデリケートな部分で厄介」

「マンシーまた怪我したんか…」

「PSも期待しないでおいた方がメンタルに優しいかな…」

「悲しすぎるよ…マンシーいないのキツいって」

その後、球団がIL入りを正式発表。今季のマンシーは4月を終えての打率が.194というスランプに陥ったが、シーズンが進むにつれて調子を上げていた。6月の月間成績は打率.333、7本塁打。24打点。7月2日（同3日）のホワイトソックス戦で走者と交錯してひざを痛め、1か月戦線離脱したものの8月4日（同5日）のカージナルス戦で復帰し、その後8試合で打率.348、4本塁打、9打点と打線を引っ張る働きを見せていた。



（THE ANSWER編集部）