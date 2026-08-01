カージナルス
『カージナルス』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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大谷翔平が満塁の好機で併殺打、ドジャースは勝ち越し点を奪えず
7回1死満塁の第4打席でニゴロ併殺打に倒れ、勝ち越し機を逃した
スポニチアネックス
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ヌートバーがWBC同僚・佐々木朗希から移籍後初長打となる中越え二塁打
WBC日本代表の同僚・佐々木朗希から移籍後初長打の二塁打を放った
スポーツ報知
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ヌートバーが大谷翔平らのドジャースと同地区に移籍「会えるのは楽しみ」
佐々木朗希・大谷翔平との対戦は「楽しみだが簡単ではない」と語った
スポーツ報知
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ヌートバーがDバックス移籍後初のドジャース戦、佐々木・山本と対戦へ
佐々木朗希と山本由伸の2人と対戦することを「打者として大変な仕事」と語った
スポニチアネックス
2026年8月6日
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フィリーズのターナーが打席中に客席からレーザーを照射され試合が中断
客席から緑色のレーザーが顔や胸に当たり試合が約1分間中断されたとのこと
東スポWEB
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ジャッジが屋外ランニングと筋トレを再開、今季中の復帰へ前進
スポニチアネックス
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ヤンキース・ジャッジが肋骨骨折後に初の屋外調整、今季復帰への意欲を示す
画像検査で回復が確認され、今季中の復帰に強い意欲を示している
スポーツ報知
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ダイヤモンドバックスに移籍のヌートバーが即先発、2四球を選ぶ
スポニチアネックス
2026年8月5日
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元ドジャースコーチの息子2人が同日デビュー、うり二つの初本塁打を記録
父ロンバート・シニア氏の2人の息子が同日にデビューし初本塁打を記録
日テレNEWS NNN
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ヤンキース有望株ロンバートがメジャーデビュー戦で初本塁打を放つ
8月4日のカージナルス戦で初打席から2打席目に初本塁打を放ち勝利に貢献した
スポニチアネックス
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ヌートバーがDバックスに移籍、「ワクワクしつつも寂しい」と心境を語る
トレード期限残り25分での通告で、涙ぐみながら同僚と別れを告げたという
スポニチアネックス
2026年8月4日
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ダイヤモンドバックスはカージナルスからヌートバーをトレードで獲得
カージナルスからマイナー投手2人と後日発表選手との交換トレードでの移籍
日テレNEWS NNN
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ヌートバーがダイヤモンドバックスへ移籍、古巣カージナルスに涙で感謝
スポニチアネックス
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ブルージェイズがトレード期限前に主力を次々放出、今季の再建を決断
スポニチアネックス
2026年8月2日
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山本由伸が８回３失点の好投も援護に恵まれず、ドジャースが惜敗
8回4安打3失点の好投も打線の援護なく「あの内容では勝てない」と語った
読売新聞オンライン
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佐々木麟太郎がソフトバンクを断りMLBを選んだ理由とは
契約金はNPBの1億円に対しMLB8巡目の相場は約3500万円と低いが選択した
プレジデントオンライン
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大谷翔平がドジャース移籍後通算133本塁打で歴代4位タイに浮上
ドジャース移籍後3シーズンの通算本塁打が133本となり歴代4位タイに浮上
フルカウント