¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£²¡½£±£²µð¿Í¡Ê£¸Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬º£µ¨ºÇÂ¿£±£¸°ÂÂÇ¡¢Æ±ºÇÂ¿¥¿¥¤£±£²ÆÀÅÀ¤Ç£Ä£å£Î£Á¤ËÂç¾¡¤·¡¢¾¡Î¨£µ³ä¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£½é²ó¤«¤é£³ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢£¶²ó¤Þ¤Ç¤ËÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷°ÂÂÇ¡£º´¡¹ÌÚ¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢ÌçÏÆ¤¬ÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀèÀ©¡¢Ãæ²¡¤·¡¢¥À¥á²¡¤·¤ÈÍýÁÛÅª¤ËÆÀÅÀ¤·¡¢£³°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£±¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤Ë¤Ï£±£±º¹¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Ï£·²ó£±¼ºÅÀ¤Ç£¹¾¡ÌÜ¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÅì¤Ë£±¾¡º¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤ÎÂ¸ºß¤¬º´¡¹ÌÚ¤Î¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£º£µ¨¤Ï£²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ì½ï¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Àô¸ý¤¬Í··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¡£¡ÖÆ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£¶Æü¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯Æ±´ü¤Î¿¹ÅÄ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡££¹Æü¤ÏËôÌÚ¤¬¥×¥í½éÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¡£¡Ö¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¼¡¤ÏËôÌÚ¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤ë¤ó¤Ç¡¢½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±ç¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Æ±´ü¤Î¸Ç¤¤å«¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë