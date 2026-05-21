◇ナ・リーグカブス0―5ブルワーズ（2026年5月20日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が20日（日本時間21日）、本拠地で行われたブルワーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。過去5試合は5番で、6試合ぶりの4番スタメンだったが、2打数無安打（1四球）で4試合ぶりのノーヒットに終わり、チームも0―5で敗れて今季ワーストの5連敗を喫した。打線が相手の先発左腕ハリソンの前に、7回2安打11三振に封じ込められた。守っては