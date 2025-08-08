YOSHIKI¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×·àÃæ²Î¤Ëº¤ÏÇ¡ÖÊÛ¸î»Î¤«¤éÏ¢Íí¡×¡ÖÃøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¡×
¡¡¡ÖX¡¡JAPAN¡×¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬8Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£TBS·Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×·àÃæ¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º¤ÏÇ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×Âè18ÏÃ¤ÇºîÃæ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦HAYASii¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖHunting¡¡Soul¡×¤ò²Î¾§¡£X¡¡JAPAN¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Î¥É¥é¥Þ¡¼¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¯±éÁÕ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢YOSHIKI¤Ï¡Ö²¿¤³¤ì¡¢ XJAPAN¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡Ö¤¨¡¼¡© ¤³¤Î·ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡© ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¶ÛµÞÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ÎÀ©ºî¥Á¡¼¥à¡¢»öÁ°¤Ë°ì¸À¤°¤é¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖºÇ½é¤³¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÌÌÇò¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÛ¸î»ÎÃ£¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¤¿¡¡Ãøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤Í¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢Â¿Ê¬Àè¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ØÏ¢Íí¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤è¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥À¥ó¥À¥À¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶Ê¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ò±Ê°æÀ»°ì¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òµíÈø·ûÊå¤¬Ì³¤á¡¢Vocal¤òÃ«»³µª¾Ï¡¢±éÁÕ¤ÏGuitar¤ò¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¡¢Drums¤òChargeeeeee¡Ä¡¢Bass¤ò¤ï¤«¤¶¤¨¤â¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¡¦Ã«»³µª¾Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤Õ¤¶¤±¤ë¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ä¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤ëÂ¦¤¬¥Ø¥é¥Ø¥é¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼õ¤±¤ëÂ¦¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤ÆÀÃ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÌã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Î¥³¥ì¤Ï²»³ÚÀ©ºî¤«¤é²Î¾§¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î°Õ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯°ìÆ±¼«Éé¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£