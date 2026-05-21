マンチェスター・シティFCのアーリング・ハーランドが、バイキングの声役で映画デビューを果たす。ノルウェー代表のハーランドは、ノルウェーから中国へ向かう恐れ知らずのバイキング、イングリッドとヘドヴィグを描く家族向けアニメ作品「Viqueens」で、Natchというキャラクターの声優を務める。 【写真】主役の声を務めるリタ・オラ ノルウェー出身のハラルド・ズ