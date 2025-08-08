ももクロの佐々木彩夏さんが始球式に登場

■ヤクルト 3ー2 巨人（7日・東京ドーム）

巨人・田中将大投手が約3か月ぶりに先発登板した7日の東京ドーム・ヤクルト戦で奇跡の一致が話題になっている。この日、始球式を行ったのは人気アイドル「ももいろクローバーZ」の“あーりん”こと佐々木彩夏さんだった。SNSでは「偶然とはいえ、いろいろ重なっててスゴイ」と驚きの声が上がっている。

この日は「福島・浪江町コラボイベント」として開催。浪江町ふるさと応援大使のアイドルグループ「LumiUnion」の一員として佐々木さんが始球式を務めた。巨人のユニホームで登場し球場を沸かせた。

ももいろクローバーZは以前から田中将に楽曲を提供し、田中将自身もファンを公言するなど、親交が深かった。この日、佐々木さんは田中の背番号と自身の誕生日の6月11日にちなんだ「11」で登場した。

SNSでは偶然の一致が話題に。「たまたまあーりんの背番号が誕生日６月11日なので11にしていたら、この日先発だったマー君の背番号も同じ11」「あーりん昨日水道橋来てたんや しかもマー君の先発日に」「ほんとに偶然だったのかー」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）