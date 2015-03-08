『浪江町』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
TBS NEWS DIG
全町避難を強いられた同町で16年ぶりに遊泳が解禁され、復興加速を目指す
共同通信
ご当地キャラの「うけどん」に興味を持たれていたそうだと皇室担当記者
女性自身
町内の会社が業務委託を受け、飲食店などからロイヤリティを徴収している
弁護士JPニュース
田中将大の背番号と自身の誕生日の6月11日にちなんだ「11」で登場
フルカウント
tenki.jp
ベビーリーフなどの水耕栽培、カット野菜の販売をする農業法人を立ち上げた
日刊ゲンダイDIGITAL
大型犬のため、原発事故が起きた後も浪江町に1カ月取り残されたという
文春オンライン
投稿がユーザーの賛同を得ている一方で、村本はメディアの姿勢に不満を表明
東スポWEB
浪江町を含め、原発周辺では帰還困難区域を除いて避難指示が解除される
日テレNEWS NNN
高木氏は「DASH村の復興に向けた手立てがあるのではないか」と提案
J-CASTニュース
激励の文字は消され、「原発再稼働×」「9条守ります」のメッセージが
読売新聞オンライン
同地域では午前11時19分に気温が30.1度まで上がり、初の真夏日となった
作業にあたった海渡建設が、安藤ハザマから手当を受け取っていないと告発
NEWSポストセブン
谷垣幹事長は地元にちなんだ「京風おでん」をシェフ姿で小皿に取り分けた