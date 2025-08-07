TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃが7日、インスタグラムのストーリーズを更新。

元パートナー「たいちくん」こと齊藤太一氏とアイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅなとの不貞行為問題をめぐるストレスなどにより、体重が激減している現状を明かした。

ゆりにゃは体重計で「37.0kg」と表示された写真をアップし、「今回の騒動（ストレス）と関コレ（プレッシャー）のダブルパンチで10歳児レベルまで体重落ちてた」と言及。「本来なら即入院レベルですが、今は少しずつ食べられるようになってきたのでここから健康体に戻していきます。心の傷は体に現れるんだなって…」とつづった。

ゆりにゃは1日、インスタグラムで「私の公私にわたるパートナーである斎藤太一氏が、私がプロデュースした『Pretty Chuu』の所属メンバーである天宮しゅなさんを妊娠させたという情報が、SNS上で発信されました。私自身も、その発信を通じて初めて本件を知ることとなりましたが、その後、当人同士に確認を取ったところ、内容は概ね事実であることがわかりました」と報告し、齊藤氏との絶縁を宣言していた。

ゆりにゃはダイエットで手に入れた圧巻のスタイルで知られ、22年にはXで体重57kgから39.5kgへと、17.5kgの減量に成功したビフォー・アフター写真や、9歳の平均ウエストサイズとされる50.7センチになった驚きのボディーを披露したことでも話題になった。

6日に京セラドーム大阪で開催された「カンサイコレクション 2025A／W」のオープニングアクトに、Pretty Chuとともに登場した。