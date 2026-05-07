インフルエンサーのめるさんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装した姿とすっぴん姿の比較ショットを公開し、話題となっています。【写真】女装＆すっぴんの比較ショットが話題に「むしろすっぴん好き」めるさんは「加工とすっぴんとの差分」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が女装した姿、2枚目がすっぴんの姿です。女装姿が美しいのはもちろんですが、すっぴん姿は長髪の美男子といった印象。このギャップがX上で注目を