「百発百中で抜ける」「無駄な痛みがない」――ある美容系インフルエンサーがXで紹介したことをきっかけに、1本の毛抜きに注目が集まっています。創業118年の刃物メーカー・貝印が手がける「Groom! 毛抜き」（1210円・税込）です。愛用者からも「もう10年近く手放せない」と共感の声が続々と寄せられ、なぜここまで支持されるのか、貝印の広報担当者に聞きました。【写真】「百発百中で抜ける」「無駄な痛みがない」と話題の貝印の