実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸（24）が、怒りの反論動画をアップし、この連休中に話題となっていた。ことの発端は、5月1日放送のフジテレビ「ぽかぽか」にゲスト出演した際、「都知事になりたい」と夢を語ったことだ。岸谷の両親は、俳優・岸谷五朗（61）、ミュージシャン・岸谷香（59）であり、かつては柚木蘭丸という名前でYouTubeやTikTokなどで活動していたが、2024年12月5日にアップした動画で、初めて公