1億5700万円の巨額の脱税騒動で世間を騒がせた、実業家で美容インフルエンサーの宮崎麗果。ゴールデンウイークは、“家族サービス” を公開し、SNSをざわつかせている。宮崎は、5月4日、Instagramのストーリーズで《代々木公園のイベント子供も喜ぶブースもいっぱいでした》とつづり、子ども2人が並んだ写真を公開した。「これまで、宮崎さんは頻繁にInstagramで子どもの顔を出した写真をアップしていましたが、今回はスタンプ