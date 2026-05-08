参加者同士が互いの売名行為を疑い、激しく罵り合う異例の展開に、スタジオのアレン様も「見たことない」と驚愕した。【映像】怒号と涙…罵り合う男女の実際の映像5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活