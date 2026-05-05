【モデルプレス＝2026/05/05】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみ（26）とこーくん（28）が5月5日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。離婚したことを発表した。【写真】なこなこカップル、ステージ上で公開プロポーズ＆キス◆なごみ＆こーくん、離婚発表2人は話し合いを重ねて離婚に至ったと発表。なごみは「これまで2人でたくさんの挑戦や経験ができたこと、そして心から愛せる人に出会えたこと、本当に