2009年にComedy TV『オルチャン時代』で顔を知られるようになり、現在はオンラインショッピングモールのCEOとして活動しているインフルエンサーのホン・ヨンギが、自身の露出写真をめぐる一部ネットユーザーの指摘に率直な反応を見せた。ホン・ヨンギは5月6日、自身のSNSを通じてファンと「何でも聞いてください」の時間を設け、さまざまな質問に答えた。この過程で、あるネットユーザーは「露出写真はいい加減控えてほしい。胸が