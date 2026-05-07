"変わり果てた姿"の写真が中国大手SNS「Weibo」を中心に拡散され、世間の注目を集めたUmiさん（20）。在カンボジア中国大使館が保護し、無事に帰国してからはインフルエンサー活動を再開していたが、今年4月3日ごろ（現地時間、以下同）に突然アカウントは閉鎖。約1か月が経った現在も、Umiさんは復帰していない。【写真】背後には“変わり果てた姿”の写真が…騒動後に「暴露配信」を行ったUmiさんほか大手紙国際部記者が解説