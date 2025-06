【メカスマインパクト2025】 6月13日19時より配信

グッドスマイルカンパニーは、配信番組「メカスマインパクト2025」にてプラスチックモデル「MODEROID」、キャラクター可動プラモデル「PLAMATEA」、完成品合体トイ「THE合体」の新作を発表した。

同社ホビーブランド「メカスマ」で展開されている各シリーズの新作が一挙に公開された。

「MODEROID」シリーズからは『超獣機神ダンクーガ』や『熱血最強ゴウザウラー』の合体ロボットを初め、『ゴジラVSメカゴジラ』から「スーパーメカゴジラ」、『宇宙の騎士 テッカマン』から「テッカマン」などが公開。

「PLAMATEA」ではアニメ『ジャイアントロボ THE ANIMATION -地球が静止する日』からBF(ビッグ・ファイア)団『十傑集』の一人「衝撃のアルベルト」と「BF団員」が立体化。そして、アニメ『スクライド』から「ストレイト・クーガー」が早くもPLAMATEAに登場。

「THE合体」ではアニメ『勇者警察ジェイデッカー』より「ジェイデッカー」が公開。同作品から「デュークファイヤー」も「THE合体」シリーズでの立体化が発表された。

そして、合金を使用したアクションフィギュア「HAGANE WORKS」シリーズで『魔動王グランゾート』の「スーパーグランゾート」が立体化決定。「King's Style」による濃密なディテールと存在感を放つ姿がお披露目となった。

また、新らなシリーズ「BRICKROID」が発表された。サイズ約5cmの塗装済み完成品となっており、デフォルメ化されたデザインが可愛らしいシリーズとなっている。本配信では『鉄人28号』、『マジンガーZ』、『シン・エヴァンゲリオン劇場版:||』が公開された。

MODEROID

《緋の騎神》テスタロッサ

【メカスマインパクト2025】

作品名:英雄伝説 閃の軌跡

ヴァーダント

作品名:鉄のラインバレル

ゴルドリーオ/ジルバティーガ

作品名:ナイツ&マジック

DX-SCALE イカルガ(原作版)/DX-SCALE カササギ

作品名:ナイツ&マジック(原作版)

魔空戦神カゼノオ 第2段階/魔空戦神ガイオウ 最終段階

作品名:ヤマトタケル

ブラックオックス(太陽の使者版)

作品名:太陽の使者 鉄人28号

ビスマルク

作品名:星銃士ビスマルク

ムゲンキャリバー

作品名:特装機兵ドルバック

