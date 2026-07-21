プラスチック
『プラスチック』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月5日
2026年8月3日
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包丁もガスも使わず5分で完成、レンチンちゃんぽん風弁当の作り方
包丁もガスも不要で、食べる直前にレンチンするだけで完成するちゃんぽん風弁当
オリコンニュース
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米の学校が銃乱射対策に戦場仕様ドローンを導入、最短15秒で犯人に対峙
最短15秒で容疑者に到達しペッパースプレーや体当たりで対処するという
よろず~ニュース
2026年8月1日
2026年7月31日
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サントリーが中東情勢の混乱に備え、企業インテリジェンスで情報戦を展開
ホルムズ海峡封鎖でペットボトル原料の樹脂価格高騰リスクが生じているとのこと
テレ東プラス
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取締役を辞した56歳が再就活のどん底で妻の助言に救われた
月収10万円台の求人ばかりで体重が10kg減るほど追い詰められたという
プレジデントオンライン
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従業員14人の町工場が鉛筆削り国内シェア8割を握るまでの道のり
1990年代に中国進出できなかったことが結果的に奏功し国内シェア約8割を獲得
プレジデントオンライン
2026年7月29日
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猛暑の電気代を抑えるために専門家が最初に手をつけるよう勧める場所とは
最優先で対策すべきは家電本体でなく「窓」からの熱侵入だと和田氏は指摘する
プレジデントオンライン
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バーミキュラが7年越しで鋼包丁を開発、切れ味と錆びにくさを両立した秘密
粉末金属工法による特殊刃材で鋼の切れ味と錆びにくさを両立しているという
プレジデントオンライン
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Qi2 25W充電が進まない原因は熱、ペルチェ冷却スタンドで速度を取り戻す
車内の直射日光でiPhoneが熱を帯び、充電を自ら抑制していたとみられる
ケータイ Watch