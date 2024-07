Googleの親会社であるAlphabetが、約230億ドル(約3兆6400億円)で統合クラウドセキュリティプラットフォームのWizを買収することを計画しているとウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。これが実現すればAlphabet史上最大の買収となります。Exclusive | Google Near $23 Billion Deal for Cybersecurity Startup Wiz - WSJ

https://www.wsj.com/business/deals/google-near-23-billion-deal-for-cybersecurity-startup-wiz-622edf1aGoogle reportedly in talks to acquire cloud security company Wiz for $23B | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/07/14/google-reportedly-in-talks-to-acquire-cloud-security-company-wiz-for-23b/WizはMicrosoftの元社員であるAssaf Rappaport氏、Ami Luttwak氏、Yinon Costica氏、Roy Reznik氏らによって設立された企業で、小規模なセキュリティスタートアップを買収しながら規模を拡大してきました。WizはAmazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloudといったクラウドプラットフォームからデータを取り込み、セキュリティリスク要因を検出するオールインワンのクラウドセキュリティサービスを提供しています。なお、Wizは2024年5月に10億ドル(約1600億円)の資金調達を発表したばかりでした。Wiz:最新のクラウド保護のための#1クラウドセキュリティソフトウェアウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、AlphabetはWizを230億ドルで買収する交渉を進めているそうですが、契約はまだ確定していないとのこと。ただし、ウォール・ストリート・ジャーナルは間もなく買収契約がまとまる可能性があるとも報じています。Alphabetの幹部はWizの買収を、2024年第1四半期に前年同期比で28%増の95億7000万ドル(約1兆5000億円)という売上を記録したGoogleのクラウド事業を強化するための手段とみている模様。Googleの親会社Alphabetが2024年第1四半期決算を発表、YouTubeの広告売上は前年同期比21%増で過去最高を記録 - GIGAZINEWizは直近の資金調達時に、年間経常収益が3億5000万ドル(約550億円)であることを発表していました。WizにはAndreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners、Thrive Capital、Greylock Partners、Wellington Management、Cyber​​starts、Greenoaks、ハワード・シュルツ氏、Index Ventures、Salesforce Ventures、Sequoia Capitalといったベンチャーキャピタルや投資運用会社、投資家が投資しています。海外メディアのTechCrunchがAlphabetおよびWizに今回の報道についてコメントを求めていますが、記事作成時点では回答を得られていません。なお、Alphabetはオンラインマーケティングソフトウェアを開発するHubSpotの買収を保留したと報じられたばかりでした。Googleの親会社AlphabetがHubSpot買収を保留、HubSpotの株価は2020年以降最大の急落を記録 - GIGAZINE