アイドルグループ「i☆Ris」の公式サイトが21日に更新され、モラルに反した行為が確認されたとし、ライブ撮影可能タイムを中止にすると発表しました。【写真を見る】【i☆Ris】ライブ撮影可能タイム中止「モラルに反した内容を投稿する行為が確認」「法的措置を含めた厳正な対応を検討」「SNS上において、ライブ撮影可能タイムにて、ファンの方が撮影された写真を転用し、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されました」と報