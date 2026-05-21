元フジテレビアナウンサーの長坂哲夫氏（59）が21日までに自身のSNSを更新。投資で大きな損失があったと明かした。【写真】実況席でパシャリ！ベイノアとの2ショットを公開した長坂哲夫アナ長坂氏は【悲報】と書き出すと「ある方に紹介され海外へ数千万投資してたんですが、その方きょう逮捕されたらしい。数千万円溶けました」と報告。続けて「トモハッピーの数倍、消えたな」とつづった。またSNSユーザーから「被害届出しま