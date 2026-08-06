アナウンサー
『アナウンサー』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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テレビ東京の田中瞳アナがロケでの無断撮影は仕事に支障が出ると苦言
ロケ撮影中に無断で写真を撮られたりカメラを向けられたりすると恐怖を感じるという
日刊スポーツ
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森香澄がローマでスリ被害、犯人を追走するも取り逃がす一部始終を公開
YouTube撮影中のカメラにスリ犯とみられる男の姿が映っており証拠映像となった
日刊スポーツ
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令和8年8月8日の末広がりに、及川光博ら芸能人の結婚発表が相次ぐ
俳優の及川光博氏が一般女性との再婚と妊娠を公式サイトで報告した
日刊スポーツ
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池田直人と結婚の佐藤佳奈、芸能事務所所属を発表「多方面で活躍に注目を」
鈴木奈々や村重杏奈らが所属する同社にとってフリーアナウンサーの加入は初となる
スポーツ報知
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元読売テレビ・佐藤佳奈アナがツインプラネットに所属、フリーへ転身
同事務所初のフリーアナとして司会やコメンテーターでの活躍が期待される
オリコンニュース
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈さんと結婚を発表
紹介者は吉本の先輩・茜チーフ氏で、遠距離を乗り越えての結婚とのこと
日刊スポーツ
2026年8月7日
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レインボー池田直人が元読売テレビ・佐藤佳奈アナとの結婚を発表
コンビのYouTubeコント中に発表し、相方ジャンボたかおは大慌てに
東スポWEB
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読売テレビを退社した佐藤佳奈アナが、レインボー池田直人との結婚を発表
お笑いコンビ・レインボーの池田直人氏と結婚したことを報告している
日刊スポーツ
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レインボー池田直人が元読売テレビアナウンサーの佐藤佳奈との結婚を発表
お相手は読売テレビを7月末に退社したアナウンサー佐藤佳奈さんとのこと
日刊スポーツ
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レインボー・池田直人が佐藤佳奈と結婚 ジャンボにサプライズ報告
自身のXでは「コントで何度も結婚してきましたが、今回は本当に結婚しました」と報告
オリコンニュース
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田中みな実が妊娠中に高ヒールで登場し、ファンから批判の声が上がる
Smart FLASH
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元TBSの山本里菜アナが「赤ベンツ王子」との離婚を発表、4年半で別々の道へ
Smart FLASH
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元TBSアナ山本里菜が離婚を発表、コメントの表現にネットで疑問の声
女性自身
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渡邊渚がトラウマのフラッシュバックを回顧「キスしろよ」などのヤジで…
共演者の「キスしろよ」などのヤジからパニック状態に陥ったという
日刊スポーツ
2026年8月6日
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元TBSアナの山本里菜が離婚を公表「ともに歩んできた道は宝物」
スポニチアネックス
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NHK小宮山晃義アナ、青森放送局へ着任 本田圭佑とのW杯実況席コンビで注目
W杯日本戦実況で本田圭佑との息の合ったコンビぶりが高く評価された
スポニチアネックス
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広末涼子が病名公表を決意、背中を押したのは次男からの言葉だった
病名公表を迷っていた広末氏が公表を決意したのは次男の言葉がきっかけだという
日刊スポーツ
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村上宗隆の一塁守備、179キロ強打球のエラー判定が二塁打に訂正
一塁守備でエラーと記録されたが、公式記録員が訂正し二塁打に変更された
スポーツ報知
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渡邊渚が告白「病気になってから絶対に口にしないようにしている言葉」
PTSD診断当時は情報が皆無で、社会との繋がりを断ちたくなったと明かした
日刊スポーツ
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全英女子V・桑木志帆が生出演、優勝賞金の受け取り方を安住アナに明かす
安住紳一郎アナが優勝賞金約２億３５５０万円の受け取り方法を質問した
スポーツ報知