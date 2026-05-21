元フジ長坂哲夫アナ、海外投資で”多額”の損失 衝撃の理由も明かす「きょう逮捕されたらしい」
元フジテレビアナウンサーの長坂哲夫氏（59）が21日までに自身のSNSを更新。投資で大きな損失があったと明かした。
【写真】実況席でパシャリ！ベイノアとの2ショットを公開した長坂哲夫アナ
長坂氏は【悲報】と書き出すと「ある方に紹介され海外へ数千万投資してたんですが、その方きょう逮捕されたらしい。数千万円溶けました」と報告。続けて「トモハッピーの数倍、消えたな」とつづった。またSNSユーザーから「被害届出しました？」と問われると「これで出しやすくなりました」と返答した。
長坂氏は1990年にフジテレビに入社。主にスポーツ実況などを担当し、22年3月に退職した。その後はフリーアナウンサーとして活動し、格闘技イベント『RIZIN』などの実況も行っている。
【写真】実況席でパシャリ！ベイノアとの2ショットを公開した長坂哲夫アナ
長坂氏は【悲報】と書き出すと「ある方に紹介され海外へ数千万投資してたんですが、その方きょう逮捕されたらしい。数千万円溶けました」と報告。続けて「トモハッピーの数倍、消えたな」とつづった。またSNSユーザーから「被害届出しました？」と問われると「これで出しやすくなりました」と返答した。
長坂氏は1990年にフジテレビに入社。主にスポーツ実況などを担当し、22年3月に退職した。その後はフリーアナウンサーとして活動し、格闘技イベント『RIZIN』などの実況も行っている。