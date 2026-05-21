上田綺世は今季25ゴールで得点王に輝いたオランダ1部フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は、今シーズンのエール・ディビジで25得点を挙げて、日本人初となる同リーグ得点王となった。オランダメディア「FR12」は、この偉業を称賛している。今シーズンのフェイエノールトは、首位のPSVに勝ち点差19を付けられたものの2位でシーズンを終えた。フェイエノールトの総得点が70点だったなか、上田はチームの3割を越えるゴ