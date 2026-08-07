歴史
『歴史』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
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ベトナムのフリゲート艦が台湾海峡を通過、高市発言への無言の支持を示す
ベトナムは声明を出さず、フリゲート艦チャン・フン・ダオを台湾海峡に通過させた
プレジデントオンライン
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横浜FMの16歳・三井寺真がデビュー戦で久保の記録を塗り替える
前半7分にプロ初得点を決め久保建英が持つクラブ記録を塗り替えた
スポーツ報知
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連邦高裁がトランプ大統領のホワイトハウス宴会場工事差し止めを支持
「大統領は一時的な賃借人であり所有者ではない」と高裁が指摘し
FNNプライムオンライン
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レッドソックスが延長13回サヨナラ勝ち、吉田2安打で8連勝に貢献
9回以降の異なる5イニングで得点は近代野球初で首位レイズに5差に迫った
スポニチアネックス
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阪神・佐藤輝明が23号黒虎弾、5年連続70打点で田淵・掛布に並ぶ
5年連続京セラドーム本塁打で生え抜き最長を更新し歴史を刻んだ
スポニチアネックス
2026年8月7日
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習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
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横浜FM・三井寺真が16歳でJ1開幕ゴール、年少記録2位に
前半7分に右クロスを左足で合わせ、今季J1第1号となる歴史的な得点となった
スポーツ報知
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Jリーグが秋春制で新シーズン開幕、検討開始から18年越しでついに実現
開幕戦では約2500発の花火が上がり24年ぶりの地上波生中継も実施
スポーツ報知
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
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欧州熱波 ドナウ川底に古代の骨
TBS NEWS DIG
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思わず復縁?元カレをキュン死させる「LINE」をアンケート
オトメスゴレン
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牛丼2杯で満腹だったMAX鈴木が語る、ラーメン35杯記録を生んだ独自の練習法
日刊SPA!
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カツセマサヒコが市ケ谷の老舗とんかつ屋で、歩めなかった人生を思う
日刊SPA!
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ドジャース6連敗、佐々木朗希と山本由伸が連敗ストップの鍵を握る
日刊SPA!
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MotoGP小椋藍が後半戦初戦イギリスGPに挑む、2勝目と連続表彰台に期待
総合2位の小椋藍選手は今季2勝目と4戦連続表彰台が期待される
日テレNEWS NNN
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「99%偽物」と言われた西郷隆盛の書が本物と判明、鑑定額200万円に驚きの声
99％が偽物とされる中、鹿児島の顕彰会の鑑定で本物であると確認された
テレ朝POST
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「広島」という地名の由来、幕府重臣と豪族の名前の組み合わせが有力か
地名の由来については諸説あり、文字どおり「広い島」の意味という説も
ラブすぽ
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広澤克己氏が高校野球7回制に懸念、甲子園での猛暑対策を先に求める
デイリー新潮
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アルゼンチン協会がW杯イングランド戦勝利日を記念日に定め英国が反発
7月15日を「ナショナルフットボールチームデー」と定める決議を採択
東スポWEB