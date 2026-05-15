いよいよ今日5月15日（金）14時から、FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバー26名が発表される。今回のメンバー選考における最大の焦点は、負傷離脱中の主力選手たちを招集メンバーに含めるのかどうかだ。町田浩樹、遠藤航、南野拓実、鈴木唯人、三笘薫ら、主力級に負傷者を多数抱えており、森保一監督が選出の基準として定めている「大会期間中に100％に持っていくこと」の見極めが大きなポイントとなる。ここで、FIFA