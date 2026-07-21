上田綺世

上田 綺世は、茨城県水戸市出身のサッカー選手。1999年6月18日生まれ。法政大学体育会サッカー部所属。ポジションはフォワード。日本代表。

2026年8月9日

2026年8月8日

2026年8月6日

2026年8月5日

2026年8月4日

2026年8月3日

2026年7月30日

2026年7月27日

2026年7月26日

2026年7月24日

2026年7月23日

2026年7月21日