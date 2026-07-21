上田綺世
上田 綺世は、茨城県水戸市出身のサッカー選手。1999年6月18日生まれ。法政大学体育会サッカー部所属。ポジションはフォワード。日本代表。
2026年8月9日
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フェネルバフチェが上田綺世の獲得へ2000万ユーロ超のオファーを準備か
クラブはフェイエノールトを説得するため2000万ユーロ超の提示を検討しているという
サッカーダイジェストWeb
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上田綺世にフェネルバフチェが2000万ユーロ超えのオファーを提示
提示額は2000万ユーロ以上とみられ、上田もクラブ離脱に前向きだという
FOOTBALL ZONE
2026年8月8日
2026年8月6日
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サッカー日本代表FW上田綺世の「家族ショット」に大反響「素敵すぎる」
スポニチアネックス
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三笘薫所属のブライトン、上田綺世の獲得を狙う？英メディア報道
英メディアによると、最有力候補として浮上し具体的交渉が始まったという
東スポWEB
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月3日
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由布菜月がW杯不在中のワンオペ育児への苦言を語り、ネットで賛否を呼ぶ
女性自身
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上田綺世が今季初実戦でPK弾、エバートンの移籍オファーも注目集まる
GKが取れない高い位置に突き刺す強烈な一撃でファンから絶賛が相次ぐ
サッカーダイジェストWeb
2026年7月30日
2026年7月27日
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上田綺世のエバートン移籍、フェイエノールトがオファーを拒否し交渉難航
エバートンの約39〜43億円オファーを拒否し、クラブ側は約56〜65億円を要求している
東スポWEB
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上田綺世へのエバートン入札をフェイエノールトが拒否、移籍交渉が続く
エバートンの約43億円オファーをフェイエノールトが拒否したとのこと
サッカーダイジェストWeb
2026年7月26日
2026年7月24日
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FIFAが北中米W杯の日本代表を総括、若手人材の活用に期待を示す
日本は「目標未達」と厳しく評価され、3大会連続初戦敗退を指摘された
サッカーダイジェストWeb
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北中米W杯で浮き彫りになった日本代表の課題と、独自進化への道筋
河治良幸氏によると最大の課題はゲーム管理力と決定力不足だとのこと
サッカーダイジェストWeb