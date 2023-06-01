16日午後10時頃、熊本県八代市古閑中町（やつしろし・こがなかまち）付近で刃物のようなものを持った男が逃走していると熊本県警が発表しました。警察によりますと、逃げた男は▼黒っぽい半袖シャツ▼黒っぽいズボンを身につけていたということです。男はまだ見つかっておらず、警察が行方を追っています。一方、消防によりますと16日午後10時すぎ、八代市古閑中町で20代の男性1人が頭と両手にけがをして病院に搬送されました。意