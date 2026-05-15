バレーボール元女子日本代表の木村沙織さん（39）が15日までに自身のインスタグラムを更新し、夫で元バレーボール選手の日高裕次郎氏（39）との夫婦ショットを披露した。「夏みたいに暑い日東京競馬場に遊びに行きました」と書き出すと、自身と日高氏が場内のベンチに腰掛ける夫婦ショットをアップ。「遊び場もたくさんあるし、お花がモリモリ咲いていてとっても綺麗でした息子がたくさん写真を撮ってくれてあまりにも