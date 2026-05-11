◇ナ・リーグロッキーズ0−6フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、敵地でのフィリーズ戦に登板し5回81球、7安打5失点で降板。打線も得点を奪えず零敗を喫し、今季3敗目（3勝）となった。右腕は日米通算150勝を目指してマウンドに上がったが、「母の日」での達成はならなかった。初回にシュワバー、ハーパーに連続被弾し、2回にはシュワバーに2打席連続と