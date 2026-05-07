パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアがチャンピオンズリーグ（CL）決勝進出の喜びを語った。6日、欧州サッカー連盟（UEFA）がコメントを伝えている。CLノックアウトフェーズ準決勝のセカンドレグが現地時間6日に行われ、PSGはバイエルンと対戦した。開始早々の3分に左サイドを突破したクヴァラツヘリアのお膳立てからウスマン・デンベレのゴールで先制すると、反撃を90＋4分の