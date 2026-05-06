これからの時季、足元をどうするか。そろそろ春仕様から夏仕様にシフトしていくシーズンです。“夏”と聞いて真っ先に思い浮かぶ足元と言えば、やはりサンダルなのではないでしょうか？ とは言うものの、世の中にはそれはそれは多くのサンダルが溢れています。果たして何を選べば良いのか、考えるだけでもつい面倒に感じてしまうくらいに。今回はキーワードを絞って考えていきましょう。まずは「大人が履いてもサマになるモノ」。