嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第18話見ず知らずのおっさん【義父の気持ち】【編集部コメント】お義母さんに拍手〜！ものすごい勢いでド正論をかましてくれましたね！義理の父親からのよびすてほど気持ち悪