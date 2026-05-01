【ノンデリ義父！】「父親ヅラNG！」「パパ活すんな！」妻からの猛烈説教＜第18話＞#4コマ母道場
嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！ しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。
第18話 見ず知らずのおっさん【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんに拍手〜！ ものすごい勢いでド正論をかましてくれましたね！ 義理の父親からのよびすてほど気持ち悪いものはないし、義理の父親から贈られるアクセサリーほどいらないものはない……。もちろん人にもよるとは思いますが、リサさんの気持ちをこれでもかというほど代弁してくれています。義理の父親になったというだけで父親面をしてはいけませんよね。だってもともとは知らないおじさんなのですから……。果たしてお義父さんは距離感をわきまえることができるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第18話 見ず知らずのおっさん【義父の気持ち】
【編集部コメント】
お義母さんに拍手〜！ ものすごい勢いでド正論をかましてくれましたね！ 義理の父親からのよびすてほど気持ち悪いものはないし、義理の父親から贈られるアクセサリーほどいらないものはない……。もちろん人にもよるとは思いますが、リサさんの気持ちをこれでもかというほど代弁してくれています。義理の父親になったというだけで父親面をしてはいけませんよね。だってもともとは知らないおじさんなのですから……。果たしてお義父さんは距離感をわきまえることができるのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙