長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。今回は、とあるアレルギーが引き起こした一件です。家事や子育てに追われるなかで、唯一の楽しみは実家への帰省だというホノカさん。しかしそんなワクワクに影を落とす強敵が現れるのです。話はホノ
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