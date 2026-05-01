【義実家へ帰省、ムリ〜！】実姉は愛犬連れ！アレルギーだっつーの【第8話まんが】#ママスタショート
長期休暇の時期が近づくと「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、とあるアレルギーが引き起こした一件です。
家事や子育てに追われるなかで、唯一の楽しみは実家への帰省だというホノカさん。しかしそんなワクワクに影を落とす強敵が現れるのです。話はホノカさんの姉が帰省すると聞かされたところからはじまります。
実母「（ホノカさんの姉が）プディングを連れてくるって言うのよ〜」
プディングとは、ホノカさんの姉の愛犬。しかしホノカさんはアレルギーがあるため、いつもはペットホテルに預けてくれていたのだそう。姉に言わせれば「別に（アレルギー対策の）薬飲んでくれればよくなーい？」。姉もお金と手間がかかっているのでしょうが、アレルギーは命にかかわることもあるので、やはり連れてこないほうが安全ではないでしょうか。ワンちゃんも、迷惑がられてはかわいそうですしね。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
今回は、とあるアレルギーが引き起こした一件です。
家事や子育てに追われるなかで、唯一の楽しみは実家への帰省だというホノカさん。しかしそんなワクワクに影を落とす強敵が現れるのです。話はホノカさんの姉が帰省すると聞かされたところからはじまります。
プディングとは、ホノカさんの姉の愛犬。しかしホノカさんはアレルギーがあるため、いつもはペットホテルに預けてくれていたのだそう。姉に言わせれば「別に（アレルギー対策の）薬飲んでくれればよくなーい？」。姉もお金と手間がかかっているのでしょうが、アレルギーは命にかかわることもあるので、やはり連れてこないほうが安全ではないでしょうか。ワンちゃんも、迷惑がられてはかわいそうですしね。
みなさんも、義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部