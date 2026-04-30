4月30日、1ドルが160円台後半から5円以上、急激な円高に。政府による「為替介入」の可能性が濃厚です。夕方、1年9か月ぶりに1ドル＝160円台後半まで進んだ円安。流れが一転したのは午後5時前のことです。片山さつき財務大臣「断固たる措置を取るタイミングが近づいていると思っております」「為替介入」をちらつかせるけん制に為替市場はすぐさま反応し、1円ほど円高に。その30分後には…財務省三村淳財務官「これは最後の退避勧