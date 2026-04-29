大相撲・大関の霧島は4月23日、Instagramを更新。「大関復帰＆優勝祝賀会」が開催されたことを報告した。 【画像】“激ヤセ”で話題の元木大介、20kg減の真相を初公開「安心しました」「変わらず格好いい」 大相撲春場所で優勝して大関に復帰した霧島。祝賀会は「二代目霧島会」の関係者によって催され、投稿の冒頭では「いつもご支援＆応援ありがとうございます」と感謝を述べた。続けて、人気バンド・サカナクションの山