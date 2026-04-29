大相撲・大関の霧島は4月23日、Instagramを更新。「大関復帰＆優勝祝賀会」が開催されたことを報告した。

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大相撲春場所で優勝して大関に復帰した霧島。祝賀会は「二代目霧島会」の関係者によって催され、投稿の冒頭では「いつもご支援＆応援ありがとうございます」と感謝を述べた。続けて、人気バンド・サカナクションの山口一郎さんも駆けつけ、歌を披露したことを報告。山口さんと両手で握手をしているツーショットを公開している。

霧島は山口さんの歌に深い感銘を受けた様で「一瞬で会場の皆さんを引きつけて一つにできるのはさすがでした」と振り返るとともに「わたしも、そんな相撲ができるように稽古がんばっていきます」と決意を新たにした。



【画像】サカナクションの山口一郎さんとガッチリ握手を交わす大関・霧島（画像は霧島Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「まさかのイックン！！」「どっちも好きな方達が突然絡むの嬉しい」「どっちも推しです」「まさかのツーショットです」「来場所も優勝してください」「応援してます」「嬉しいツーショットです！！」などコメントが寄せられた。