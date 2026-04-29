けさ、東京・福生市の路上で、男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、逃走した事件。その後の捜査関係者への取材で男が自宅の裏口から逃げたとみられることがわかりました。福生警察署前から中継です。

事件発生からまもなく11時間が経ちますが、男は今も見つかっていません。

午前7時すぎ、福生市加美平の路上で40代の男が男子高校生2人を次々とハンマーで殴り、自宅に逃げ込んだ後、サバイバルナイフを突きつけたうえで、駆けつけた警察官に農薬とみられるものを噴射したということです。

17歳の男子高校生が重傷を負い、男子高校生1人と警察官3人が軽傷だということです。

警視庁は男の自宅に突入しましたが、男の姿はなく、男は逃走したということです。

その後の捜査関係者への取材で、男が混乱に乗じて自宅の裏口から出て、逃げたとみられることが新たにわかりました。防犯カメラの捜査などで発覚したということです。

男は丸刈りで身長173センチくらい、上下グレーのスウェット姿だということで、警視庁は殺人未遂事件として男の行方を追っています。