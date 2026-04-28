KDDIと沖縄セルラーは、「通勤・通学定期」トッピングが当たるキャンペーンを実施する。期間は5月1日～11日まで。 期間中、「povo Data Oasis」でデータをチャージし、「通勤・通学定期」トッピングを購入すると、抽選で同一のトッピングが進呈される。当選人数は、「通勤・通学定期」のデータ使い放題(1時間)40回分が20名、「通勤・通学定期ワイド」のデータ使い放題(2時間)4