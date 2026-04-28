KDDIと沖縄セルラーは、「通勤・通学定期」トッピングが当たるキャンペーンを実施する。期間は5月1日～11日まで。

期間中、「povo Data Oasis」でデータをチャージし、「通勤・通学定期」トッピングを購入すると、抽選で同一のトッピングが進呈される。当選人数は、「通勤・通学定期」のデータ使い放題(1時間)40回分が20名、「通勤・通学定期ワイド」のデータ使い放題(2時間)40回分が5名となる。

当選者には、5月末頃までにプロモコードがメールで送付される。入力期限は、7月31日まで。

「povo Data Oasis」は、対象エリアでアプリを操作することで、無料でデータ容量が進呈されるサービス。1回につき0.1GBが進呈され、利用回数は1日1回、月間10回の合計1GBまで。対象エリアは、関東の一部私鉄駅など。

「通勤・通学定期」トッピングは、「データ使い放題」40回分が通常の半額で購入できるセット。「通勤・通学定期」トッピングの場合、「データ使い放題(1時間)」の40回分が、通常4400円のところ2200円。「通勤・通学定期ワイド」トッピングの場合、「データ使い放題(2時間)」の40回分が、通常7200円のところ3600円で購入できる。販売期間は、毎月初めのみ。